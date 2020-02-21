Uşak'ta barajın çatlaması nedeniyle boşaltılan köylerde endişeli bekleyiş sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta barajın çatlaması nedeniyle boşaltılan köylerde endişeli bekleyiş sürüyor - Son Dakika

Uşak'ta barajın çatlaması nedeniyle boşaltılan köylerde endişeli bekleyiş sürüyor

6 saat önce

Uşak'ta Bahadır Barajı'nda meydana gelen çatlak sonrası herhangi bir olumsuzluk riskine karşı boşaltılan köylerde okullar tatil edilirken, hayvanlarına bakmak için sabah saatlerinde köye geri gelmek zorunda kalan vatandaşların ise endişeli bekleyişleri devam ediyor.

Uşak'ta barajın çatlaması nedeniyle boşaltılan köylerde endişeli bekleyiş sürüyor, System.String[]

Uşak'ta Bahadır Barajı'nda meydana gelen çatlak sonrası herhangi bir olumsuzluk riskine karşı boşaltılan köylerde okullar tatil edilirken, hayvanlarına bakmak için sabah saatlerinde köye geri gelmek zorunda kalan vatandaşların ise endişeli bekleyişleri devam ediyor.


Banaz ilçesine bağlı Bahadırlar köyünde Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Barajı'nın tabanında dün oluşan çatlak sebebiyle güvenlik gerekçesi ile Uşak Valiliği kararı ile bölgede önce okullar tatil edildi. Ardından 584 nüfuslu Bahadır köyünün tamamı, 778 nüfuslu Hatipler köyünün ise yarısı boşaltıldı. Boşaltılan köylerdeki vatandaşlar ise valilik tarafından yurt, pansiyon, otel ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirildi. Besiciliğin de yapıldığı köylerdeki küçük ve büyükbaş hayvanlar ise çevre köylere ve meralara götürüldü.


Dün gece itibariyle bölgeye gelen Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin ise çalışmaları devam ediyor. Gece saatlerinde barajın bulunduğu bölgeye getirilen sondaj çalışmaları ile baraj göletinin suyunun tahliyesi yapılmaya çalışılıyor.


Barajın üstüne yapıldığı Sıracevizler Deresi'nin debisinin ise yükselmesi dikkatlerden kaçmadı. - UŞAK

Banaz, Sabah, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gizemli yardımsever Robin Hood, Aksaray'da yardım yaptıkları mahalleli tarafından görüntülendi
Yaşlı çift, tavuk yumurtasından günlük 800 lira kazanıyor Şişli'de bebeğin çöp konteynerine bırakılma anı kamerada! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 20:09:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'ta barajın çatlaması nedeniyle boşaltılan köylerde endişeli bekleyiş sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]