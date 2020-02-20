Uşak'ta barajın çatlaması nedeniyle köylüler tahliye ediliyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta barajın çatlaması nedeniyle köylüler tahliye ediliyor - Son Dakika

Uşak'ta barajın çatlaması nedeniyle köylüler tahliye ediliyor

7 saat önce

Uşak'ta Bahadır Barajı'nda meydana gelen çatlak sonrası herhangi bir olumsuzluk riskine karşı 584 nüfuslu Bahadır köyünün tamamı, 778 nüfuslu Hatipler köyünün yarısının boşaltılmasına başlandı.

Uşak'ta barajın çatlaması nedeniyle köylüler tahliye ediliyor, System.String[]

Uşak'ta Bahadır Barajı'nda meydana gelen çatlak sonrası herhangi bir olumsuzluk riskine karşı 584 nüfuslu Bahadır köyünün tamamı, 778 nüfuslu Hatipler köyünün yarısının boşaltılmasına başlandı.


Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Barajı'nın tabanında gece saatlerinde oluşan çatlak sebebiyle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Su çıkışının artmaması ve gölet gövdesinin zarar görmemesi için dip savak vanaları açıldı ve boşaltma işlemlerine başlandı.


Yaklaşık bine yakın ev boşaltılıyor


Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş'ın talimatıyla Bahadır ve Hatipler köyündeki vatandaşların hava kararmadan evlerini boşaltması için çağrıda bulunuldu. 584 nüfuslu Bahadır köyünün tamamı, 778 nüfuslu Hatipler köyünün ise yarısının boşaltılmasına karar verildi. Vatandaşların ise bir süre otel, pansiyon, yurt ve kamu binalarında barındırılacağı öğrenildi.


Evini boşaltan vatandaşlardan Mehmet Bozkurt, "Dün kendi çayımızda biraz bulantı olmuş arkadaşlar demişler ki; 'barajın kapakları galiba açıldı.' Ama bizim en yukarıdaki arkadaşımız bugün bakıyor çaydan aşırı derecede su geliyor. Sonra jandarmayı arıyorlar. Sayın Kaymakam Bey'imiz olsun, Uşak'tan Sayın Vali Hanım olsun, devlet büyüklerimiz geldi. Yani onların dediklerine göre köyümüzü boşaltacağız. Onlar bizlerin iyiliği için boşalttırmak istiyor ki bizde boşaltacağız" dedi.


Öte yandan yoğun yağışa rağmen yetkililer barajın bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor. - UŞAK

Hüseyin Demirbaş, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:23 Kaynak: İHA
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