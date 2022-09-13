Uşak'ta bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

13.09.2022 19:02
Uşak'ta bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Uşak'ta bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Uşak'ta bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

E.K. (34) yönetimindeki 64 ACE 175 plakalı otomobil, Osmanlı Köprülü Kavşağı girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Sürücü araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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