Bariyerlere çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı - Son Dakika

Uşak'ta refüjdeki demir bariyerlere çarparak karşı şeride geçen ehliyetsiz sürücü yaralandı.
İzmir- Ankara kara yolunda seyreden M.I. (23) yönetimindeki 64 NK 652 plakalı otomobil, Şehit Mehmet Bozkuş Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle demir bariyerleri deviren otomobil, karşı şeride geçerek durabildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Yapılan incelemede M.I'nın ehliyetinin bulunmadığı da tespit edildi.
- Kaynak: AA
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