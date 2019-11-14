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Uşak'ta bariyerlere çarpan otobüsün sürücüsü öldü
6 saat önce
Uşak'ta yol kenarındaki bariyerlere çarpan otobüsün sürücüsü, demir parçalarının vücuduna saplanması sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:00 Kaynak: AA
Uşak'ta yol kenarındaki bariyerlere çarpan otobüsün sürücüsü, demir parçalarının vücuduna saplanması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ankara'dan İzmir'e giden Bünyamin Alkan (53) yönetimindeki 16 MBV 17 plakalı yolcu otobüsü, Uşak şehir merkezi Şehit Asteğmen Mehmet Bozkuş Köprülü Kavşağı'nda yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Bariyerden çıkan demir parçalarının vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan sürücü Alkan, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Alkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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