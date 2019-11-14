Uşak'ta bariyerlere çarpan otobüsün sürücüsü öldü

Alkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bariyerden çıkan demir parçalarının vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan sürücü Alkan, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara 'dan İzmir 'e giden Bünyamin Alkan (53) yönetimindeki 16 MBV 17 plakalı yolcu otobüsü, Uşak şehir merkezi Şehit Asteğmen Mehmet Bozkuş Köprülü Kavşağı'nda yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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