Son Dakika Haberleri: Uşak'ta bariyerlere çarpan otobüsün sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Uşak'ta bariyerlere çarpan otobüsün sürücüsü öldü - Son Dakika

Uşak'ta bariyerlere çarpan otobüsün sürücüsü öldü

6 saat önce

Uşak'ta yol kenarındaki bariyerlere çarpan otobüsün sürücüsü, demir parçalarının vücuduna saplanması sonucu hayatını kaybetti.

Uşak'ta bariyerlere çarpan otobüsün sürücüsü öldü, System.String[]

Uşak'ta yol kenarındaki bariyerlere çarpan otobüsün sürücüsü, demir parçalarının vücuduna saplanması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan İzmir'e giden Bünyamin Alkan (53) yönetimindeki 16 MBV 17 plakalı yolcu otobüsü, Uşak şehir merkezi Şehit Asteğmen Mehmet Bozkuş Köprülü Kavşağı'nda yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Bariyerden çıkan demir parçalarının vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan sürücü Alkan, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ankara, İzmir, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyaz diş hayaliyle 32 dişinden olmuştu! Bu kez de unutkanlıktan şikâyetçi
Terör örgütü YPG'ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen firma ile ilgili soruşturma başlatıldı Kendisine şiddet uygulayan kocasını çocuğunun önünde bıçakladı Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:17:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta bariyerlere çarpan otobüsün sürücüsü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]