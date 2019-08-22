Son Dakika Haberleri: Uşak'ta başarılı 93 öğrenci İstanbul gezisine çıktı
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Uşak'ta başarılı 93 öğrenci İstanbul gezisine çıktı

24 dakika önce

Uşak Valiliği il genelindeki köy okullarında başarılı olan 93 öğrenciyi 2 günlük İstanbul gezisine gönderdi.

Uşak'ta başarılı 93 öğrenci İstanbul gezisine çıktı, System.String[]

Uşak Valiliği il genelindeki köy okullarında başarılı olan 93 öğrenciyi 2 günlük İstanbul gezisine gönderdi.

Uşak Havaalanı'nda öğrencilerle bir araya gelen Uşak Valisi Funda Kocabıyık, özellikle köy okullarında okuyan öğrencileri motive etmek için düzenledikleri etkinlik kapsamında bu yıl 93 başarılı öğrencinin 2 günlük İstanbul gezisine çıktığını belirtti.

Öğrencilere 11 öğretmenin eşlik ettiğini belirten Vali Kocabıyık, "Öğrencilerimiz İstanbul'da tarihi ve turistik yerleri ziyaret ederek kent gezisi yapacak. Çocuklarımızın tarih şuuruna ve milli bilince sahip olmalarını, İstanbul gibi kültür ve medeniyetin başkenti sayılan bir şehri yerinde görüp tanımalarını önemsiyorum. Tarihi ve kültürel mekanlarla İstanbul'un tüm güzelliklerini yerinde görme fırsatı bulacak başarılı öğrencilerimize iyi seyahatler ve faydalı bir gezi diliyorum." dedi.

Funda Kocabıyık, İstanbul, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:34 Kaynak: AA
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