Uşak'ta başkasına ait kimlikle yakalanan hükümlü tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta başkasına ait kimlikle yakalanan hükümlü tutuklandı

21.04.2022 12:06
Uşak'ta başkasına ait kimlikle yakalanan hükümlü tutuklandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü başkasına ait kimlikle yakalandı.

Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde hareketlerinden şüphelendikleri bir kadını durdurdu.

Kontrolde başkasına ait kimlik kullandığı tespit edilen kadın gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan parmak izi sorgulamasında kadının, yankesicilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. olduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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