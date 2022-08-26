BATTANİYE FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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BATTANİYE FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

26.08.2022 14:45

UŞAK'ta battaniye üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 6 saatte söndürüldü.

UŞAK'ta battaniye üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 6 saatte söndürüldü.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde battaniye üretimi yapılan fabrikada, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yayıldı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibi, fabrikayı saran alevlere müdahale etti. Bazı inşaat firmalarına ait beton mikserleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, itfaiye ekiplerince 6 saatte söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Uşak Valisi Turan Ergün de bölgeye gelerek bilgi aldı. Fabrikanın deposu ile boyahane olarak kullanılan bölümlerin zarar gördüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: DHA

Uşak Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BATTANİYE FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BATTANİYE FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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