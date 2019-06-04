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Uşak'ta bayram namazı

1 saat önce

Uşak'ta vatandaşlar bayram namazı dolayısı ile camilere akın etti.

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Uşak'ta vatandaşlar bayram namazı dolayısı ile camilere akın etti.

Kentte bayram namazı 06.17'de kılındı. Uşak halkı sabahın erken saatlerinden itibaren kentin çeşitli semtlerinden gelerek tarihi Ulu Cami ve Burma Cami'ini doldurdu. Bazı vatandaşlar bayram namazını mahalle camilerinde kılmayı tercih ederken bazıları da tarihi Ulu Cami ve Burma Camii de namazı kılmayı tercih etti.

Bayram namazı programı Uşak Müftüsü Kazım Güzel'in, kürsüden merkezi vaaz vermesi ile başladı. Güzel verdiği hutbede, bayramların önemine vurgu yaptı. Güzel, "Bayram günleri, Ramazanı eda eden kullarına Rabbimizin bir ikramıdır. Bugün birbirimize yaklaşma, gönlümüzün ve hanemizin kapılarını açma, mutluluğumuzu paylaşma vaktidir. Bugün bayrama kavuşan bir mümin olmanın umudunu, şükrünü ve sevincini gittiğimiz her yere taşıma zamanıdır. Rabbimizin bu emrine uyarak, bu ilahi davete icabet ederek, Ramazan'da kazandığımız güzel hasletleri hayatımız boyunca devam ettirelim. Ramazan günleri bitmiş olsa da Ramazan bereketi ve Ramazan samimiyeti ömrümüzden eksik olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere bütün İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bayramın insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

Hutbe sonrası bayram namazı kılındı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:05 Kaynak: İHA
Uşak, Güncel
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