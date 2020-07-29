Uşak'ta bayram öncesi çocuklara kıyafet yardımı - Son Dakika

Uşak'ta yardımsever vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde çocuklara giysi yardımında bulunarak yüzlerini güldürdü.

Sezer Bayer ve İsmail Gezer, 'Uşak yardım melekleri' sayfasından Kurban Bayramı öncesinde maddi durumu olmayan ihtiyaç sahipleri aile çocuklarına kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu. Hayırsever vatandaşlar sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yüzleri güldü. Toplamda 50'ye yakın çocuğa kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı. İhtiyaç sahibi çocuklar reyonlarda beğendikleri kıyafet ve ayakkabıları seçti. 9 yaşındaki Gülizar Togay, yapılan yardımdandolayı çok mutlu olduğunu belirtirken hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. Minik Gülizar "Bize ayakkabı ve kıyafet aldıkları için çok mutluyum. Amcalara çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldun. Bayram da aldıklarımız kıyafetleri giyeceğiz" dedi.

Arkadaşlarından geçtiğimiz bayramda maddi durumu olmayan çocukları giydirmek için telefonlar alan Sezer Bayer ise, bulduğu sosyal medya hesabından yönlendirdikleri ailelere yardımda bulunduklarını dile getirdi. Bayer, "Çevremdeki arkadaşlarım bana geçtiğimiz bayramda maddi durumu olmayan çocukları giydirmek için aradılar beni. Ben de sosyal medyadan biraz araştırdım. Bir sosyal medya hesabı buldum 'Uşak yardım melekleri' diye. Oradan arkadaşlarla görüştüm, beni yönlendirdiler. Ben de toplamış olduğum rakamlarla esnaf arkadaşlarla görüştüm. Ayakkabı, pantolon, gömlek, tişört tarzında bir takım oluşturduk. Geçtiğimiz bayramda 100 den fazla çocuk sevindirdik. Bu bayramda da yine 50'ye yakın çocuğumuzu giydiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayer, "Kendime Haluk Levent'i örnek alıyorum"

Sözlerine devam eden Sezer Bayer, yapılan bu yardımlarda, bu zamana kadar binlerce aileye yardımda bulunan Haluk Levent'i örnek aldığını belirterek, kendisinin de onun verdiği mücadeleye destek olduğunu belirtti. Bayer, " Bu yardım işlerinde Haluk Levent'i örnek alıyorum kendime. Kendisi çok güzel işlere imza atıyor. Ben de onun verdiği mücadeleyi vermeye çalışıyorum. İnşallah daha ilerleyen zamanlarda daha güzel işler yapacağız. Aslında empati kurarak yapıyorum. Biz de zor şartlarda büyüdük. Bu yüzden de zor şartlarda büyüyen çocuklarımızın bir nebze de olsun yüzünü güldürmek için bu faaliyetleri yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. - UŞAK