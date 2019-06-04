Son Dakika Haberleri: Uşak'ta bayramlaşma töreni
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Uşak'ta bayramlaşma töreni

1 saat önce

Uşak'ta Ramazan Bayramı dolayısı ile bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

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Uşak'ta Ramazan Bayramı dolayısı ile bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Tören sonrasında Vali Funda Kocabıyık ve beraberindeki protokol üyeleri hastane, emniyet, jandarma ve huzurevini ziyaret etti.

Bayramlaşma töreni Uşak Öğretmen Evinde gerçekleştirildi. Törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş, Mehmet Altay, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, İl Garnizon Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ergüder, Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Karahan ve daire müdürlerinin katıldı.

Öğretmen Evi'nde ki programın ardından sırasıyla jandarma, emniyet, hastane ve huzurevi ziyaret edildi. Ziyaretlere Vali Kocabıyık'a protokol üyeleri de eşlik etti. Samimi ortamda geçen ziyaretlerde Vali Kocabıyık, özellikle hastane ve huzurevinde kalanlar ile yakından ilgilendi.

Programlar bayramlaşmanın ardından sona erdi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:39 Kaynak: İHA
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