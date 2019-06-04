Uşak'ta bayramlaşma töreni

Uşak
'ta Ramazan Bayramı
dolayısı ile bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Tören sonrasında Vali Funda Kocabıyık
ve beraberindeki protokol üyeleri hastane, emniyet, jandarma ve huzurevini ziyaret etti.
Bayramlaşma töreni Uşak Öğretmen Evinde gerçekleştirildi. Törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın
, AK Parti
Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş
, Mehmet Altay
, CHP
Uşak Milletvekili Özkan Yalım
, İl Garnizon Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ergüder, Uşak Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Karahan
ve daire müdürlerinin katıldı.
Öğretmen Evi'nde ki programın ardından sırasıyla jandarma, emniyet, hastane ve huzurevi ziyaret edildi. Ziyaretlere Vali Kocabıyık'a protokol üyeleri de eşlik etti. Samimi ortamda geçen ziyaretlerde Vali Kocabıyık, özellikle hastane ve huzurevinde kalanlar ile yakından ilgilendi.
Programlar bayramlaşmanın ardından sona erdi. - DENİZLİ