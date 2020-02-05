Uşak'ta beden eğitimi dersinde fenalaşan 12 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika

Uşak'ta beden eğitimi dersinde basketbol oynarken fenalaşan 12 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Alper Günbayram Ortaokulunda 7. sınıf öğrencisi Mustafa Kul, beden eğitimi dersinde basketbol oynarken fenalaştı. Mustafa Kul'a ilk müdahale öğretmeni tarafından yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Aciline kaldırılan Kul, burada yapılan müdahale rağmen kurtarılamadı.

Kul'un cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Öte yandan Kul'un ölüm haberini alan Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, öğretmenleri ve Kul'un yakınları hastaneye geldi.

Özgül öğrenme güçlüğü nedeniyle kaynaştırma öğrencisi olduğu belirtilen öğrencinin, 7 yaşına kadar kalp rahatsızlığı bulunduğu, beden eğitimi derslerine ve fiziki etkinliklere katılıp katılmamasına ilişkin aile tarafından okula herhangi bir bilginin verilmediği öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce olaya ilişkin inceleme başlatıldığı da kaydedildi.