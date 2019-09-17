Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü

Uşak'ta iki gün önce çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Hasan Özkan hastanede yaşamını yitirdi.
Atapark yakınlarında kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerle yaşadığı kavga sırasında bıçakla ağır yaralanan ve tedavi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen inşaat işçisi Hasan Özkan (24) yaşamını yitirdi.
Özkan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri tespit etmeye çalışıyor.