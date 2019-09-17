Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü

Atapark yakınlarında kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerle yaşadığı kavga sırasında bıçakla ağır yaralanan ve tedavi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen inşaat işçisi Hasan Özkan (24) yaşamını yitirdi.

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