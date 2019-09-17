Son Dakika Haberleri: Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
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Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü

1 saat önce

Uşak'ta iki gün önce çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Hasan Özkan hastanede yaşamını yitirdi.

Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü, System.String[]

Uşak'ta iki gün önce çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Hasan Özkan hastanede yaşamını yitirdi.

Atapark yakınlarında kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerle yaşadığı kavga sırasında bıçakla ağır yaralanan ve tedavi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen inşaat işçisi Hasan Özkan (24) yaşamını yitirdi.

Özkan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri tespit etmeye çalışıyor.

Hasan Özkan, kavga, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:28 Kaynak: AA
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