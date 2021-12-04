Uşak'ta bin 504 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Son Dakika

Uşak'ta bin 504 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Uşak'ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 504 sürücüye idari para cezası uygularken, 34 aracı da trafikten men etti.

Uşak'ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 504 sürücüye idari para cezası uygularken, 34 aracı da trafikten men etti. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyguladığı kontrollerde 1 hafta içerisinde toplamda 6 bin 453 araç kontrol etti. Bu kontrol edilen araçlardan bin 504 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 34 araç da trafikten men edildi. - UŞAK

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