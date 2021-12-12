Uşak'ta bin 504 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Son Dakika

Uşak'ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 504 sürücüye idari para cezası uygularken, 32 aracı da trafikten men etti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde uygulanan kontrollerinde toplamda 7 bin 057 araç kontrol etti. Bu kontrol edilen araçlardan bin 504 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 32 araç da trafikten men edildi. - UŞAK