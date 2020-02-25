Uşak'ta bin 55 vatandaş 'Açık Kapı'ya başvuruda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta bin 55 vatandaş 'Açık Kapı'ya başvuruda bulundu - Son Dakika

Uşak'ta bin 55 vatandaş 'Açık Kapı'ya başvuruda bulundu

6 saat önce

Uşak Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından projelendirilen ve valilikler bünyesinde oluşturulan "Açık Kapı" bürosuna Uşak'ta bin 55 vatandaş başvuruda bulundu.

Uşak'ta bin 55 vatandaş 'Açık Kapı'ya başvuruda bulundu, System.String[]

Uşak Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından projelendirilen ve valilikler bünyesinde oluşturulan "Açık Kapı" bürosuna Uşak'ta bin 55 vatandaş başvuruda bulundu.


İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Açık Kapı Projesi (Milletin Kapısı), sayesinde vatandaşlar, 17 başlık ve 322 konudan seçtikleri taleplerini doğrudan valilik bünyesinde oluşturulan Açık Kapı Masalarına iletebilmektedir. Uygulama, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amaçlıyor. Vatandaşın isteklerinin karşılanmasında güçlü iletişim kanalları kullandıklarını ifade eden Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "Açık Kapı birimine bu güne kadar bin 55 vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu başvuruların bin 22'si uzman personelimiz tarafından büyük ölçüde çözüme kavuşturuldu. Halen devam eden 33 başvuru bulunuyor" dedi.


Vatandaş merkezli hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini, birim çalışanlarının bire bir vatandaşlarla görüşerek taleplere çözüm aradığını dile getiren Vali Kocabıyık "İçişleri Bakanlığımızca devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişimi artırmak, başvuruları sonuçlandırma sürelerini kısaltmak ve vatandaş memnuniyetini yükseltmek amacıyla planlanan projeyi çok önemsiyorum. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine kolay ulaşımı noktasında ilimizde sorun yaşamıyoruz. Birime başvuruda bulunan vatandaşlarımızın talepleri büyük oranda çözülüyor. Çünkü biliyoruz ki milletimiz her şeyin en iyisine layık" ifadelerini kullandı. - UŞAK

Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:37 Kaynak: İHA
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