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Uşak'ta bin 590 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Son Dakika

Uşak'ta bin 590 araç sürücüsüne para cezası kesildi

26.01.2022 11:11
Uşak'ta bin 590 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 590 sürücüye idari para cezası kesilirken, 42 araç da trafikten men edildi.

Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 590 sürücüye idari para cezası kesilirken, 42 araç da trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 9 bin 952 araç kontrol edildi. Bin 590 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 42 araç da trafikten men edildi.

Kontrol sırasında İhlas Haber Ajansı kameralarına konuşan Umut Üzel, yapılan denetlemelere olumlu karşıladığını belirterek, "İnsanlar alkol alıp diğer insanların hayatını tehlikeye atıyorlar. Bunun dışında da görmek istemediğimiz, duymak istemediğimiz olaylarla karşılaşıyoruz. Bu sebeple bunları olumlu karşılıyorum. Bu saatte, bu soğukta hepsine kolaylık diliyorum. Bunların topluma iyi yansıyacağını düşünüyorum" dedi. - UŞAK

Uşak'ta bin 590 araç sürücüsüne para cezası kesildi
Uşak'ta bin 590 araç sürücüsüne para cezası kesildi
Uşak'ta bin 590 araç sürücüsüne para cezası kesildi
Uşak'ta bin 590 araç sürücüsüne para cezası kesildi

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Trafik Şube Müdürlüğü, Para Cezası, Tragger, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta bin 590 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta bin 590 araç sürücüsüne para cezası kesildi - Son Dakika
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