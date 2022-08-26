Uşak'ta battaniye fabrikasında çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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Uşak'ta battaniye fabrikasında çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alındı

26.08.2022 15:39
Uşak'ta battaniye fabrikasında çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alındı

Uşak'ta bir battaniye fabrikasında çıkan yangın çok sayıda ekibin müdahalesi ile 6 saatte kontrol altına alındı.

Uşak'ta bir battaniye fabrikasında çıkan yangın çok sayıda ekibin müdahalesi ile 6 saatte kontrol altına alındı.

Uşak'ta Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde bir battaniye üretim fabrikasında sabah sat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre boyahane bölümünde çıkan yangın ekiplerin titiz çalışması ile 6 saat sonrasında kontrol altına alındı. Fabrika kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta battaniye fabrikasında çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta battaniye fabrikasında çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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