Uşak'ta bir evde 33 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Düzenlenen operasyonda ev sahibi M.K. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 33 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatar beldesindeki bir evde tarihi eserler olduğunun ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Uşak 'ın Sivaslı ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda bir evde yapılan aramada 33 sikke bulundu.

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