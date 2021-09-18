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Uşak'ta bir evde 6,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Uşak'ta bir evde 6,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

18.09.2021 14:46
Uşak'ta bir evde 6,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı, System.String[]

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde 6,5 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde 6,5 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçede bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ve uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda evdeki 2 kişi gözaltına alınırken yapılan aramada 6,5 kilo esrar, 35 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Hint Keneviri, Esrar, Eşme, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta bir evde 6,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta bir evde 6,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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