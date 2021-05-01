Uşak'ta bir evde 73 kılıç ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi - Son Dakika

Uşak'ta bir evde 73 kılıç ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi

Uşak'ta bir evde 73 kılıç ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi, ürünleri internet üzerinden sattıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta bir evde 73 kılıç ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi, ürünleri internet üzerinden sattıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Ünalan Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada işlemeli 73 kılıç, 72 av bıçağı, 18 çakı, çeşitli türlerde 63 bıçak, 3 satır ve 2 balta ele geçirildi. Ürünleri sosyal medya ve internet üzerinden sattıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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