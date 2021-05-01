Uşak'ta bir evde 73 kılıç ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi - Son Dakika

Uşak'ta bir evde 73 kılıç ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi, ürünleri internet üzerinden sattıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Ünalan Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada işlemeli 73 kılıç, 72 av bıçağı, 18 çakı, çeşitli türlerde 63 bıçak, 3 satır ve 2 balta ele geçirildi.
Ürünleri sosyal medya ve internet üzerinden sattıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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