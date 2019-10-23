Son Dakika Haberleri: Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını...
Son Dakika Güncel Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını...

Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını...

1 saat önce

Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını..., System.String[]

Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:46 Kaynak: AA
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