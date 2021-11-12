Uşak'ta bir evde etil alkol ve sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 5 litre etil alkol, 7 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan aromalar ele geçirildi.
Derbent köyündeki bir evde sahte içki yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 5 litre etil alkol, 10 şişe alkol yapımında kullanılan aroma, 7 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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