Uşak'ta bir evde etil alkol ve sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Evde yapılan aramada 5 litre etil alkol, 10 şişe alkol yapımında kullanılan aroma, 7 litre sahte içki ele geçirildi.

Derbent köyündeki bir evde sahte içki yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Uşak 'ın Banaz ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 5 litre etil alkol, 7 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan aromalar ele geçirildi.

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