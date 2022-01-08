Uşak'ta bir fabrikadan kablo çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Uşak'ta bir fabrikadan kablo çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan kabloların çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Şüphelilerin kimliklerinin tespit eden ekipler, fabrikadan çalınan kabloların bir hurdacıya satıldığını belirledi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan G.U, M.A. ve B.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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