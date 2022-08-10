Uşak'ta 27 işçi zehirlendi - Son Dakika
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Uşak'ta 27 işçi zehirlendi

10.08.2022 21:21
Uşak'ta 27 işçi zehirlendi

Uşak'ta bir hazır beton şirketindeki 27 kişi öğle yemeğinde zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta bir hazır beton şirketindeki 27 kişi öğle yemeğinde zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde faaliyet gösteren bir hazır beton şirketindeki bazı çalışanlar mesai bitiminden sonra mide bulantısı ve halsizlik şikayetlerinden hastaneye gitti. Bu çalışanların zehirlenme belirtisi olduğundan şirketin merkez ve ilçelerdeki çalışanları tedbir amaçlı hastanelere gitti. Yapılan kontrollerinde 27 işçinin zehirlendiği öğrenildi.

İlk belirlemelere göre işçilerin gıda zehirlenmesi yaşadığı ve firmanın da bir yemek şirketinden hizmet aldığı ve öğle yemeğinde bütün işçilerin aynı yemeği yediği öğrenildi. Meydana gelen olayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Sivaslı, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta 27 işçi zehirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta 27 işçi zehirlendi - Son Dakika
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