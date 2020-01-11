Uşak'ta bir inşaat işçisi evinde öldürüldü - Son Dakika
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Uşak'ta bir inşaat işçisi evinde öldürüldü

6 saat önce

Uşak'ta inşaat işçisi Resul Arslan, evinde tabancayla öldürüldü, cinayete ilişkin 3 şüpheli Balıkesir'de gözaltına alındı.

Uşak'ta bir inşaat işçisi evinde öldürüldü, System.String[]

Uşak'ta inşaat işçisi Resul Arslan, evinde tabancayla öldürüldü, cinayete ilişkin 3 şüpheli Balıkesir'de gözaltına alındı.

Işık Mahallesi 4. Burak Sokak'taki 20 numaralı evden silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zemin kattaki dairede inşaat işçisi Resul Arslan'ın (27) tabancayla öldürüldüğü tespit edildi.

Polis ekipleri, apartman girişindeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kar maskesi ve eldiven giymiş iki kişinin binaya girdiğini, cinayet sonrası yaya olarak kaçtıklarını tespit etti.

Görgü tanıklarının ifadesine de başvuran polis ekipleri, çevredeki diğer kamera görüntülerini incelemeye aldı.

İncelemelerde, şüphelilerin Ersin Y, Muhammet Y. ve Erdem G. olduğu, 10 ABG 12 plakalı otomobille Balıkesir'den sabah saatlerinde Uşak'a geldikleri ve aynı araçla olaydan sonra Balıkesir yönüne doğru gittikleri belirlendi.

Bunun üzerine şüphelilerin geçmesi muhtemel bölgelerdeki emniyet birimlerine bilgi verildi.

Balıkesir Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi ilçe girişinde yakaladı.

Şüphelilerin ilk ifadelerinde, Resul Arslan'ın Ersin Y'nin kız arkadaşını rahatsız ettiğini iddia ettikleri ve çıkan tartışmada Muhammet Y'nin tabancayla 2 el ateş ederek Arslan'ı öldürdüğünü söyledikleri belirtildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Uşak'a getirildi.

Cesedi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülen Arslan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu, olay sırasında ise ailesinin evde bulunmadığını öğrenildi.

Resul Arslan, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:34 Kaynak: AA
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