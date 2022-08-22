UŞAK'TA İPLİK FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika
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UŞAK'TA İPLİK FABRİKASINDA YANGIN

22.08.2022 10:19

UŞAK'ta bir iplik fabrikasında yangın çıktı.

UŞAK'ta bir iplik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi, 101'inci Cadde'deki bir iplik fabrikasında, bugün saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler içerideki malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne yükselen kara dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine 9 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri köpük ve su sıkarak alevlere müdahalede bulunurken, 5 forklift yardımıyla da içerdeki iplik yapımında kullanılan yünler dışarı taşındı. Alevlere müdahale sürerken, yangının çıkış nedenin araştırıldığı bildirildi.

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Kaynak: DHA

Uşak Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UŞAK'TA İPLİK FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika

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