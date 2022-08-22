Uşak Organize Sanayi Bölgesi , 101'inci Cadde'deki bir iplik fabrikasında, bugün saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler içerideki malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne yükselen kara dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine 9 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri köpük ve su sıkarak alevlere müdahalede bulunurken, 5 forklift yardımıyla da içerdeki iplik yapımında kullanılan yünler dışarı taşındı. Alevlere müdahale sürerken, yangının çıkış nedenin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Uşak Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › UŞAK'TA İPLİK FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika

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