Uşak'ta iplik fabrikasında yangın

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 101'inci Cadde'deki iplik fabrikasında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, içerideki kolay yanan malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne yükselen kara duman, kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye 9 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Bu arada iplik yapımında kullanılan yünler de dışarı taşındı.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Uşak Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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