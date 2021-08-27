Uşak'ta bir kahvede kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Öte yandan işletme sahibi hakkında, "kumar oynamaya yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatılırken, kahve de 1 hafta süreyle kapatıldı.

Uşak 'ın Eşme ilçesinde bir kahvede kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira para cezası uygulandı.

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