Uşak'ta bir kahvede kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir kahvede kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira para cezası uygulandı.
Şehit Alibey Mahallesi'ndeki bir kahvede kumar oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, kahvede kumar oynarken yakalanan 3 kişiye, "kumar oynamaktan" toplamda 4 bin 8 lira para cezası verildi.
Öte yandan işletme sahibi hakkında, "kumar oynamaya yer ve imkan sağlama" suçundan yasal işlem başlatılırken, kahve de 1 hafta süreyle kapatıldı.
Kaynak: AA
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