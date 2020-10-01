Uşak'ta, 77 yaşındaki bir adam, köstebek tabancasının ateşlenmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Olay, Uşak merkeze bağlı Kaşbelen köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Ali Osman Akkaya (77), evinde merdivenlerden indiği esnada elinde bulunan köstebek tabancasının ateşlenmesi sonucunda kafasından yaralandı. İbbarlar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olaysyerine gelen sağlık ekipleri Akkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Akkaya'nın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olay hakkında soruşturma başlatıldı. - UŞAK