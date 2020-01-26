Uşak'ta bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Uşak'ta bir kişi evinde ölü bulundu

6 saat önce

Uşak'ta bir kişi evinde ağabeyi tarafından ölü bulundu.

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Uşak'ta bir kişi evinde ağabeyi tarafından ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 1. Sümbül Sokak'ta yaşayan Ali Tuna'yı (39) ağabeyi evde hareketsiz şekilde buldu.

Haber verilmesi üzerine eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri Tuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tuna'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ali Tuna'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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