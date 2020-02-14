Uşak'ta bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Uşak'ta bir kişi evinde ölü bulundu

6 saat önce

Uşak'ta 5 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

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Uşak'ta 5 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Özdemir Mahallesi Hisarkapı Ulu Yolu Sokak'ta yaşayan Tarkan Şenses'den (42) 5 gündür haber alamayan il dışındaki yakınları, eve geldi.

Kendilerindeki anahtarla eve giren yakınları, Şenses'i hareketsiz buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Şenses'in hayatını kaybettiği belirledi.

Kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Şenses'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tarkan, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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