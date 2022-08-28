Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan Kanal, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

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