Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

28.08.2022 01:52
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

Uşak'ta bir kişi, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Uşak'ta bir kişi, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Uşak- İzmir karayolu Dörtyol Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Kanal'a (72) A.D. yönetimindeki 42 ADC 815 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kanal, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

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