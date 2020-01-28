Uşak'ta bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı - Son Dakika

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Uşak'ta bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı
6 saat önce
Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle öldürüldüğü kavganın ardından gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:14 Kaynak: AA
Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle öldürüldüğü kavganın ardından gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.
Derbent köyünde 26 Ocak'ta alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Ferdi Gürpınar'ın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan F.S. ile kardeşi Y.B.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından gönderildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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