Uşak'ta bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı

6 saat önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle öldürüldüğü kavganın ardından gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

Uşak'ta bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı, System.String[]

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle öldürüldüğü kavganın ardından gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

Derbent köyünde 26 Ocak'ta alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada Ferdi Gürpınar'ın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan F.S. ile kardeşi Y.B.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından gönderildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:14 Kaynak: AA
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