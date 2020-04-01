Uşak'ta bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Uşak'ta bir köy karantinaya alındı
6 saat önce
Uşak'ın Banaz ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gürlek köyünün karantina altına alındığı duyuruldu.
Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceği belirtilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:26 Kaynak: AA
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