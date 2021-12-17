Uşak'ta bir otomobilde 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl dışından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde şüpheli bir otomobil durduruldu.
İki poşette 1 kilo 300 gram metamfetamin bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, T.K. tutuklandı, V.Ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta bir otomobilde 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika