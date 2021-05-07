Uşak'ta bir otomobilde 3 bin 308 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Uşak'ta bir otomobilde 3 bin 308 uyuşturucu hap ele geçirildi

Uşak'ta bir otomobilde 3 bin 308 uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Uşak'ta bir otomobilde 3 bin 308 uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir- Ankara kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada, çantanın içine gizlenmiş 3 bin 308 sentetik hap, 90 gram esrar ve bir miktar metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi. Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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