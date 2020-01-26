Uşak'ta bir şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta bir şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika

Uşak'ta bir şahıs evinde ölü bulundu

6 saat önce

Uşak'ta bir şahıs evinde ölü bulundu.

Uşak'ta bir şahıs evinde ölü bulundu, System.String[]

Uşak'ta bir şahıs evinde ölü bulundu. Isınmak için yaktığı soba tutuşmayınca soba içerisindeki kovayı çıkaran şahsın karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor.


Olay, Atatürk Mahallesi 1. Sümbül Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katında sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 2 sene önce boşandığı eşinden 2 çocuğu bulunan Ali Tuna (39) sabah saatlerinde ağabeyi Mehmet K. tarafından evinde ölü bulundu. Anne Fatma K., dün akşam evlerindeki soba bacasının problemli olmasından ve evin yeterince ısınmamasından dolayı diğer oğlu Mehmet K.'nın evinde kaldı. Ağabey Mehmet K., sabah saatlerinde bacayı temizletmek amacıyla görevlilerle birlikte kardeşinin bulunduğu eve geldiğinde kardeşi Ali Tuna'yı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Tuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay yerinde yapılan incelemede Ali Tuna'nın ısınmak için yaktığı soba tutuşmayınca soba içerisindeki kovayı çıkararak odasına koyduğu belirlendi. Kovadan sızan karbonmonoksit gazı sonucu zehirlenerek öldüğü tahmin edilen Tuna'nın cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tuna'nın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.


5 çocuklu ailenin en küçüğü olan Ali Tuna'nın yaklaşık 4 yıl önce 3 kardeşiyle birlikte soyadını değiştirdiği öğrenildi. - UŞAK

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kız arkadaşını arabada öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi
Depremzedenin tarifsiz acısı: Eşim ve oğlum gözlerimin önünde öldü Elazığlı depremzede herkesin aksine kendine sitem etti: O kadar parayı mezara mı götüreceğiz? Bize her şey müstahak Son dakika: Otomobilindeki kız arkadaşını öldürüp köprüden atlayarak intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 21:24:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'ta bir şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]