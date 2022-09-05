Uşak İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir şahsın kente şehirlerarası otobüs ile uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda otobüs kente giriş kontrol noktasında durduruldu. Şüpheli şahıs ve sırt çantasında yapılan aramada 540 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 540 gram metamfetamin ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.