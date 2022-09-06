540 gram metamfetamin ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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540 gram metamfetamin ile yakalanan şüpheli tutuklandı

06.09.2022 01:03
540 gram metamfetamin ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta bir şehirlerarası otobüste 540 gram metamfetamin ile yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta bir şehirlerarası otobüste 540 gram metamfetamin ile yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir şahsın kente şehirlerarası otobüs ile uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda otobüs kente giriş kontrol noktasında durduruldu. Şüpheli şahıs ve sırt çantasında yapılan aramada 540 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 540 gram metamfetamin ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 540 gram metamfetamin ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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