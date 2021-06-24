Uşak'ta bir tarlada patlamamış eski top mermisine rastlandı.
Merkeze bağlı Ortaköy'de tarlaya giden bir vatandaş, köy yakınlarındaki arazi yolunda bir tarlanın kenarında patlamamış top mermisini fark edince durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen jandarma ve uzman ekiplerce inceleme yapıldı.
Eski olduğu belirtilen top mermisi, incelemelerin ardından güvenli bir alanda imha edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta bir tarlada patlamamış eski top mermisi bulundu - Son Dakika