Uşak'ta bir tarlada patlamamış eski top mermisi bulundu - Son Dakika

Eski olduğu belirtilen top mermisi, incelemelerin ardından güvenli bir alanda imha edildi.

Merkeze bağlı Ortaköy'de tarlaya giden bir vatandaş, köy yakınlarındaki arazi yolunda bir tarlanın kenarında patlamamış top mermisini fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

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