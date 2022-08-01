Uşak'ta 13 milyon 380 bin makaron ele geçirildi; 1 gözaltı - Son Dakika
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Uşak'ta 13 milyon 380 bin makaron ele geçirildi; 1 gözaltı

01.08.2022 19:44
Uşak'ta 13 milyon 380 bin makaron ele geçirildi; 1 gözaltı

UŞAK'ta, bir TIR'da yapılan aramada 980 bin dolu, 12 milyon 400 bin boş makaron ele geçirildi.

UŞAK'ta, bir TIR'da yapılan aramada 980 bin dolu, 12 milyon 400 bin boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları TIR içerisinde yapıkları aramada 980 bin dolu, 12 milyon 400 bin boş olmak üzere toplam 13 milyon 380 bin makaron ele geçirdi. Yapılan açıklamada "Uşak'ta uygulama noktasında durdurulan bir TIR'da yapılan aramada; 980 bin dolu, 12 milyon 400 bin boş makaron ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltında" denildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta 13 milyon 380 bin makaron ele geçirildi; 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta 13 milyon 380 bin makaron ele geçirildi; 1 gözaltı - Son Dakika
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