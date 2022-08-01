Uşak'ta 13 milyon 380 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Uşak'ta 13 milyon 380 bin makaron ele geçirildi

01.08.2022 17:55
Uşak'ta 13 milyon 380 bin makaron ele geçirildi

Uşak'ta bir tırda 13 milyon 380 bin makaron ele geçirildi.

Uşak'ta bir tırda 13 milyon 380 bin makaron ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent girişindeki uygulama noktasında bir tırı durdurdu.

Araçtaki aramada kolilerin içerisinde içi tütünle doldurulmuş 980 bin makaron ve 12 milyon 400 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü B.S'nin (30) emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta 13 milyon 380 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Uşak'ta 13 milyon 380 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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