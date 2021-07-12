Bir tırda 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron bulundu - Son Dakika

Bir tırda 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron bulundu

Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan bir tırda 630 koli içerisinde 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan bir tırda 630 koli içerisinde 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uşak- Ankara kara yolunda durumundan şüphelenilen bir tırı durdurdu. Tırın kasa bölümündeki kolilerin içersinde 630 koli içindeki 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makarona el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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