Huzur evlerinde doğal afet tatbikatları düzenlendi - Son Dakika
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Huzur evlerinde doğal afet tatbikatları düzenlendi

23.08.2022 10:00
Huzur evlerinde doğal afet tatbikatları düzenlendi

Uşak'ta bulunan huzur evlerinde afetlere yönelik tahliye ve yangın tatbikatları yapıldı.

Uşak'ta bulunan huzur evlerinde afetlere yönelik tahliye ve yangın tatbikatları yapıldı.

Uşak'ta AFAD ve İtfaiye ekiplerinin katılımıyla huzur evlerinde yangın, deprem gibi afetlerde tahliye ve yangın söndürme tatbikatları yapıldı. Tatbikatlarda huzurevlerinde yaşayan yaşlı vatandaşlar, muhtemel bir doğal afetlere karşı tekerlekli sandalye, sedye, itfaiye sepetleriyle dairelerden tahliye edildi. Ayrıca yaşlı vatandaşlar muhtemel bir yangına nasıl müdahale etmeleri gerektiği konusunda ekiplerden bilgi alırken bu bilgileri de uygulamalı olarak test etti. - UŞAK

YORUMLAR
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Uşak'ta iplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Uşak'ta iplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (2) Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (2)
Kaynak: İHA

İtfaiye, AFAD, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Huzur evlerinde doğal afet tatbikatları düzenlendi - Son Dakika

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