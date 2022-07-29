Uşak'ta sahte parayla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta sahte parayla yakalanan kişi tutuklandı

29.07.2022 17:18
Uşak'ta sahte parayla yakalanan kişi tutuklandı

Uşak'ta bulundukları otomobilde sahte parayla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Uşak'ta bulundukları otomobilde sahte parayla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, 50'lik ve 100'lük banknotlar halinde bir miktar sahte para bulundu.

Araçtaki D.K. ve E.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. E.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta sahte parayla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

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