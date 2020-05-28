Uşak'ta camiler 74 gün aradan sonra cemaat ile buluşuyor - Son Dakika

Uşak'ta camiler 74 gün aradan sonra cemaat ile buluşuyor

Uşak'taki camiler sosyal mesafeye uygun şekilde ibadete hazır hale getiriliyor

UŞAK - Korona virüs tedbirleri kapsamında 74 gündür toplu ibadete kapalı olan camiler yurt genelinde olduğu Uşak'ta da yarın Cuma namazı ile ibadete açılacak. Kentte açılacak camilerde dezenfekte işlemleri tamamlanırken, ibadetin yapılacağı alanlara sosyal mesafe kuralına uygun şeritler çekildi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında, 16 Mart tarihinde camilerde cemaat ile ibadet faaliyetleri durdurulurken, bireysel olarak ibadet yapılması kararı alınmıştı. Kontrollü normalleşme ile birlikte yeniden faaliyete geçecek camilerin yarın Cuma namazı itibariyle ibadete açılacağı duyuruldu. Bunun üzerine Uşak'taki camilerde hijyen tedbirleri üst düzeyde tutuldu. Dezenfekte işlemleri tamamlanan camilerde ibadetin yapılacağı alanlara sosyal mesafe kuralına uygun şeritler çekildi. Vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmesi için cami avlusu temizlenirken, belirli noktalara bilgilendirme yazıları asıldı.

"Gerekli önlemleri aldık, hazırız"

Cami kapasitesinin bin kişilik olduğunu ancak bunu ortalama 200 kişi civarına düşürdüklerini ifade eden Yücetepe Cami Müezzini Emin Acar, şunları söyledi:

"Tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi korona virüs salgını nedeniyle camilerimiz Mart ayı içerisinde ibadete kapatılmıştı. İnşallah yarın Cuma namazı itibariyle de, camiler ibadete açık bulundurulacak. Biz bireysel ibadet yapan vatandaşlarımız için camilerimizi kapatmamıştık. Sadece toplu namaz kılınması durdurulmuştu. Yarından itibaren toplu namaz kılmaya başlayacağız, bunun için gerekli tedbirler alındı. Biz de bu tedbirler kapsamında camimizde sosyal mesafeyi koruyacak şekilde gerekli tedbir ve önlemleri aldık. Camimizin normal kapasitesi bin kişilikken bunu yaklaşık 200 kişiye kadar indirdik. Yarın da Cuma namazı itibariyle ibadete açılacak.