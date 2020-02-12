Uşak'ta çekici ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta çekici ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Uşak'ta çekici ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Uşak'ta çekici ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Uşak'ta çekici ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Uşak'ta çekici ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Kaza, Ulubey- Eşme yolu üzerinde İnay köyü yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih D. (43) yönetimindeki 64 AD 060 plakalı üzerinde araç bulunan çekici kontrolünü kaybederek karşıdan gelen Bülent P. yönetimindeki 64 EU 897 plakalı özel bir gıda firmasına ait tankerle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu çekici sürücüsü Fatih D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, tanker sürücüsü Bülent P.'nin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bülent P. hastanede tedavisinin yapılmasının ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Kazaya karışan başka bir tankerin sürücüsü Mustafa Y. ise olayı yara almadan hasarla atlattığını dile getirerek, "Tanker şoförüyüm. Aliağa'dan yakıt getirdik ve Ulubey'de benzin istasyonuna boşalttık. Oradan çıkıp Uşak yönüne ilerlerken rampayı çıkıp aşağıya doğru sallandığımızda yolda kaza yapan iki aracı son anda fark ettik. Hemen frene dokundum. Frene dokunduktan sonra, benim aracım kaymaya başladı. O esnada kaza yapan iki araca çarpmadan onları sollayarak, aralarındaki boşluğa girdim. Sonrasında araçtan inip baktığımızda çekicinin şoförü yerde yatıyordu" diye konuştu.


Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Fatih D.'nin cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonucu iki yönlü olarak kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - UŞAK

Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:39 Kaynak: İHA
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