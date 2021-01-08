Son dakika: Cep telefonunun patlama anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

İş yeri sahibi Ahmet Ünal , gazetecilere batarya arızası tespit ettikleri telefonun patladığını belirterek, "Tamir etmek için masaya bıraktığımız telefon aniden patladı ve rafta bulunan aksesuarlara sıçradı. Panik olmamıza rağmen yangını büyümeden söndürdük." dedi.

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