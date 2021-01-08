Son dakika: Cep telefonunun patlama anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika: Cep telefonunun patlama anı güvenlik kamerasında

08.01.2021 14:59

Son dakika gündem haberi... Uşak'ın Banaz ilçesinde tamir için teknik servise bırakılan cep telefonunun patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde tamir için teknik servise bırakılan cep telefonunun patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki teknik servise getirilen cep telefonu, tamir için bırakıldığı masanın üzerinde patladı.

Çevredekilerin korku yaşadığı patlama sonucu çevredeki bazı eşya alev aldı.

İş yeri sahibi Ahmet Ünal, gazetecilere batarya arızası tespit ettikleri telefonun patladığını belirterek, "Tamir etmek için masaya bıraktığımız telefon aniden patladı ve rafta bulunan aksesuarlara sıçradı. Panik olmamıza rağmen yangını büyümeden söndürdük." dedi.

Cep telefonu kullanıcılarına uyarıda bulunan Ünal, telefonların gereğinden fazla şarjda bırakılmaması, cihazın bataryasında şişme fark edilmesi durumunda teknik servise başvurulması gerektiğini söyledi.

Son dakika: Cep telefonunun patlama anı güvenlik kamerasında
Son dakika: Cep telefonunun patlama anı güvenlik kamerasında
Son dakika: Cep telefonunun patlama anı güvenlik kamerasında
Son dakika: Cep telefonunun patlama anı güvenlik kamerasında

Cumhuriyet Mahallesi, Patlama, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Cep telefonunun patlama anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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