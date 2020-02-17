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Uşak'ta çiftçilere 37 milyon 570 lira pancar bedeli ödenecek
6 saat önce
Uşak'ta şeker pancarı üreticilerine 37 milyon 570 lira tutarındaki pancar bedelinin fabrika tarafından 21 Şubat Cuma günü ödenmeye başlanacağı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
Uşak'ta şeker pancarı üreticilerine 37 milyon 570 lira tutarındaki pancar bedelinin fabrika tarafından 21 Şubat Cuma günü ödenmeye başlanacağı duyuruldu.
Fabrika tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılı kampanya döneminde pancar üreticilerinden 196 bin 283 ton şeker pancarı alındığı belirtildi. Söz konusu pancar miktarının karşılığında ise 59 milyon 606 liranın tahakkuk edildiği ve bu bedelin 22 milyon 36 lirasının yıl içinde üreticilere avans olarak ödendiği bildirildi.
Geriye kalan 37 milyon 570 lira tutarındaki pancar bedellerinin ise cuma günü ödeneceği duyuruldu. - UŞAK
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